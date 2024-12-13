Ünlü iş insanı uçakta olay çıkardı: Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım

Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, yurt dışına çıkmak üzere bindiği Türk Hava Yolları (THY) uçağında olay çıkardı.

KAMERAYA YANSIDI

O anlara, uçakta bulunan yolculardan biri tarafından cep telefonu kamerasoyla kayıt altına alındı.

"BEN TÜRKİYE'Yİ SATIN ALIRIM"

Görüntülerde, kabin memurları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Özcan'ın, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun ha? Ben milyar dolarlık adamım lan. Ben Türkiye'yi satın alırım. Bırak lan, gel buraya lan! P..!" diye bağırıp hakaret ettiği görüldü.