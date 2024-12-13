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Ünlü iş insanı uçakta olay çıkardı: Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım

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Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, THY uçağında olay çıkardı. Görüntülerde, kabin memurları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Özcan'ın, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun ha? Ben milyar dolarlık adamım. Ben Türkiye'yi satın alırım." şeklinde bağırdığı ve hakaret ettiği görüldü.

Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, yurt dışına çıkmak üzere bindiği Türk Hava Yolları (THY) uçağında olay çıkardı.

KAMERAYA YANSIDI

O anlara, uçakta bulunan yolculardan biri tarafından cep telefonu kamerasoyla kayıt altına alındı.

"BEN TÜRKİYE'Yİ SATIN ALIRIM"

Görüntülerde, kabin memurları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Özcan'ın, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun ha? Ben milyar dolarlık adamım lan. Ben Türkiye'yi satın alırım. Bırak lan, gel buraya lan! P..!" diye bağırıp hakaret ettiği görüldü.

Ünlü iş insanı uçakta olay çıkardı: Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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"Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım"
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Yorumlar (90)

Haber YorumlarıHamza IŞIK:

Para seni satın almış it yazık sana ....

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Haber Yorumlarıhasan bozkurt:

Turkiyeyi satin aliyor ama birtane kendine ucak alimiyormu bu adam

Yorum Beğen340
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıAdem Erden:

bos yapma sen kimsin Türkiye cumhuriyeti hakaret ediyorsun

Yorum Beğen263
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıOnur Duru:

ülke ne hale gelmiş 1 kişi ülkeyi satın alabilecek paraya sahip ,yada öyle kucumsemis alabilecigini sanıyor .Gelecek nesile güç ve sabır lazım,sikinti

Yorum Beğen245
Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıGani Ömür:

Türkiyem satılık değildir hadsiz.. Kendine bir Uçak al sana Türk hava yollarında yer yok hadii

Yorum Beğen211
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Haber YorumlarıAli:

Maymundan sonra yaratılmış İşk insan bu mu ???

Yorum Beğen180
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıAhmet Erdoğan:

senin karakterini

Yorum Beğen174
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarıİbrahim BAKIRHAN:

Hadi bunun da uçağı kullanmasını yasakla THY... Milyarlık adammış, senin adamlığını...

Yorum Beğen162
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıRidvan Yuksel:

alırsın uzat elini aşağıya alırsin

Yorum Beğen125
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Haber YorumlarıUmut Yigit:

gagggg g*vttt

Yorum Beğen82
Yorum Beğenme1
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