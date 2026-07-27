Peskov'un eşi Navka, AB yaptırımlarının kaldırılması için AB Adalet Divanı'na başvurdu

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov'un eşi, eski olimpik buz pateni şampiyonu Tatiana Navka, Ukrayna'daki savaş nedeniyle kendisine uygulanan Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarının kaldırılması için AB Adalet Divanı'na başvurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Avrupa Birliği'nin Moskova yönetimine yakın isimlere uyguladığı yaptırımlar sürerken, yaptırım listesinde yer alan bazı kişiler hukuki yollara başvuruyor. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov'un eşi, eski olimpik buz pateni şampiyonu Tatiana Navka, Ukrayna'daki savaş nedeniyle kendisine uygulanan Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarının kaldırılması için AB Adalet Divanı'na başvurdu.

Toplamda 2,3 milyon Euro tazminat talep etti

AB'nin EUR-Lex internet sitesinde yayımlanan ayrıntılara göre; Sovyet döneminde Ukrayna'da doğan ancak Rusya vatandaşı olan 51 yaşındaki Navka hukuki başvurusunda, kendisine yönelik kısıtlamaların gerekçesinin uygun şekilde ortaya konulmadığını, hukuki değerlendirmelerde hatalar yapıldığını ve AB'nin yaptırım kararını kendisiyle ilişkilendirecek yeterli kanıt sunamadığını savunduğu belirtildi. Belgede ayrıca Navka'nın maddi ve maddi olmayan zararlar için AB Konseyi'nden toplamda 2,3 milyon Euro tazminat talep ettiği görüldü.

Rostec başkanının eşi de başvurdu

Öte yandan AB veri tabanında yer alan başka resmi bilgilere göre, Rusya devletine ait savunma ve sanayi şirketi Rostec'in Başkanı Sergey Çemezov'un eşi Yekaterina Ignatova da aynı hukuki yolla kendisine uygulanan AB yaptırımlarının kaldırılması için girişimde bulundu.

Eski olimpik buz pateni şampiyonu Navka, AB tarafından Haziran 2022'de Moskova'nın Ukrayna'daki eylemleri nedeniyle yaptırım listesine alınmıştı. Peskov'un kızı Elizaveta ve oğlu Nikolai de aynı listede yer almıştı. AB, o dönemde seyahat yasağı ve finansal kısıtlamaları içeren yaptırımların, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını zedeleyen veya tehdit eden eylemler nedeniyle" uygulandığını açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı