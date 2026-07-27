Haberler

Peskov'un eşi Navka, AB yaptırımlarının kaldırılması için AB Adalet Divanı'na başvurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kremlin Sözcüsü Peskov'un eşi ve eski olimpik buz pateni şampiyonu Tatiana Navka, Ukrayna savaşı nedeniyle kendisine uygulanan AB yaptırımlarının kaldırılması için AB Adalet Divanı'na başvurdu. Navka, başvurusunda yaptırımların gerekçesinin yetersiz olduğunu savunurken, maddi ve manevi zararlar için 2,3 milyon Euro tazminat talep etti. Rostec başkanının eşi de benzer bir başvuru yaptı.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov'un eşi, eski olimpik buz pateni şampiyonu Tatiana Navka, Ukrayna'daki savaş nedeniyle kendisine uygulanan Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarının kaldırılması için AB Adalet Divanı'na başvurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Avrupa Birliği'nin Moskova yönetimine yakın isimlere uyguladığı yaptırımlar sürerken, yaptırım listesinde yer alan bazı kişiler hukuki yollara başvuruyor. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov'un eşi, eski olimpik buz pateni şampiyonu Tatiana Navka, Ukrayna'daki savaş nedeniyle kendisine uygulanan Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarının kaldırılması için AB Adalet Divanı'na başvurdu.

Toplamda 2,3 milyon Euro tazminat talep etti

AB'nin EUR-Lex internet sitesinde yayımlanan ayrıntılara göre; Sovyet döneminde Ukrayna'da doğan ancak Rusya vatandaşı olan 51 yaşındaki Navka hukuki başvurusunda, kendisine yönelik kısıtlamaların gerekçesinin uygun şekilde ortaya konulmadığını, hukuki değerlendirmelerde hatalar yapıldığını ve AB'nin yaptırım kararını kendisiyle ilişkilendirecek yeterli kanıt sunamadığını savunduğu belirtildi. Belgede ayrıca Navka'nın maddi ve maddi olmayan zararlar için AB Konseyi'nden toplamda 2,3 milyon Euro tazminat talep ettiği görüldü.

Rostec başkanının eşi de başvurdu

Öte yandan AB veri tabanında yer alan başka resmi bilgilere göre, Rusya devletine ait savunma ve sanayi şirketi Rostec'in Başkanı Sergey Çemezov'un eşi Yekaterina Ignatova da aynı hukuki yolla kendisine uygulanan AB yaptırımlarının kaldırılması için girişimde bulundu.

Eski olimpik buz pateni şampiyonu Navka, AB tarafından Haziran 2022'de Moskova'nın Ukrayna'daki eylemleri nedeniyle yaptırım listesine alınmıştı. Peskov'un kızı Elizaveta ve oğlu Nikolai de aynı listede yer almıştı. AB, o dönemde seyahat yasağı ve finansal kısıtlamaları içeren yaptırımların, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını zedeleyen veya tehdit eden eylemler nedeniyle" uygulandığını açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor

AK Parti tarih verdi: İnce işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nijerya'da silahlı saldırı: 30 ölü

Köyü basıp rastgele ateş açtılar! Çok sayıda ölü var
İsrailli Bakan Ben-Gvir bu kez Trump'ı hedef aldı

İsrailli bakan bu sefer sert kayaya çarptı: Saf dediği isme bakın!

Şanlıurfa’da kavurucu sıcak: 48 derece

Termometreler rekor kırdı, kimse sokağa çıkmadı
Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı

Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı
Husiler, Arabistan ekonomisinin can damarlarını vurdu

Arabistan ekonomisinin can damarları vuruldu
Putin'den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Zafer için her şeyi yapacağız

Putin'den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Her şeyi yapacağız
Sergen Yalçın'ın 'Bende yeri yok' diyerek gönderdiği yıldıza 20 milyon Euro'luk teklif

''Bende yeri yok" diyerek gönderdiği yıldıza 20 milyon Euro'luk teklif