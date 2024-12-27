Pervari'de Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan Yol Yeniden Açıldı
Siirt'in Pervari ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Geçittepe köyü grup yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Siirt'in Pervari ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Geçittepe köyü grup yolu ulaşıma açıldı.
Pervari ilçesine bağlı 2100 rakımlı Geçittepe köyü grup yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanmıştı. İl Özel İdaresi ekiplerince yolda mahsur kalan araçlar kurtılırken, yapılan çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa