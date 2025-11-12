Peru'da yolcu otobüsü kazası: 37 ölü, 13 yaralı
Peru'nun Arequipa kentinde bir yolcu otobüsü, kamyonetle çarpışarak 200 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada 37 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenmedi, ancak dikkatsizlik ve aşırı hız olabileceği düşünülüyor.
Peru'nun Arequipa'da kentinde yolcu otobüsü, kamyonetle çarpışmasının ardından 200 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada, 37 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Yetkililer, otobüsün Ocona Nehri kıyısına düştüğünü ifade ederek, otobüsün Chala'dan Arequipa'ya gittiğini aktardı. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, dikkatsizlik ve aşırı hız nedeniyle kazanın meydana gelmiş olabileceği tahmin ediliyor. - LİMA
