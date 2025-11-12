Peru'da yolcu otobüsü kazası: 37 ölü, 13 yaralı

Peru'da kamyonetle çarpışan yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 37 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Peru'nun Arequipa'da kentinde yolcu otobüsü, kamyonetle çarpışmasının ardından 200 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada, 37 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Yetkililer, otobüsün Ocona Nehri kıyısına düştüğünü ifade ederek, otobüsün Chala'dan Arequipa'ya gittiğini aktardı. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, dikkatsizlik ve aşırı hız nedeniyle kazanın meydana gelmiş olabileceği tahmin ediliyor. - LİMA