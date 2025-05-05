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Peru'da Kaçırılan 13 Maden İşçisi Öldürüldü

Peru'da Kaçırılan 13 Maden İşçisi Öldürüldü
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Peru'nun kuzeyinde kaçak madenciler tarafından kaçırılan 13 maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı. Devlet Başkanı Dina Boluarte, bölgede maden faaliyetlerini 30 gün süreyle askıya aldığını duyurdu.

Peru'da geçtiğimiz ay kaçırılan 13 maden işçisi, kaçak madenciler tarafından öldürüldü.

Peru'nun kuzeyindeki Pataz bölgesinde kaçak madenciler tarafından geçtiğimiz ay kaçırılan 13 maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı. Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte, söz konusu bölgedeki madencilik faaliyetlerini 30 gün süreyle askıya aldı. Boluarte, ordunun maden işletmecisi Poderosa'nın faaliyet gösterdiği bölgeyi kontrol altına alacağını belirtti.

Peru hükümeti, ayrıca bölgede bir askeri üs kurmayı ve sokağa çıkma yasağı uygulamayı planlıyor. Peru Madencilik ve Enerji Bakanı Morge Montoro, madencilik faaliyetlerinin 30 gün daha uzatılabileceğini açıkladı. Poderosa, Pataz'da yaklaşık 40 kişinin suç çeteleri tarafından öldürüldüğünü öne sürdü. - LİMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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