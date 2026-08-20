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Peru'da 6.7 Büyüklüğünde Deprem, Can Kaybı Yok

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Peru'nun Ayacucho bölgesinde 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntılar başkent Lima'da da hissedildi, ancak şu ana kadar can kaybı veya ciddi hasar bildirilmedi, tsunami tehdidi de bulunmuyor.

Peru'da merkez üssü Ayacucho bölgesindeki Upahuacho kentinin 38 kilometre kuzeybatısında 66 kilometre derinlikte 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Peru'da ülkenin güneyindeki And Dağları'nda 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamada, yerel saatle 13.00'te meydana gelen depremin merkez üssünün, Ayacucho bölgesindeki Parinacochas eyaletinde bulunan Upahuacho kentinin 38 kilometre kuzeybatısında, 66 kilometre derinlikte olduğu belirtildi. Sarsıntıların başkent Lima ve ülkenin güney kesimleri dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde hissedildiği aktarıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, deprem sırasında dağlık arazilerde oluşan toz bulutları görülürken, olayda şu ana kadar can kaybı veya yıkım bildirilmedi.

Peru Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü (INDECI) Başkanı Luis Vasquez, yerel basına yaptığı açıklamada, şu ana kadar herhangi bir hasar bildirilmediğini söyledi.

Parinacochas Valisi Yony Reyes de eyaletin başkenti Coracora'da herhangi bir hasar bildirilmediğini belirtirken, Peru Donanması tsunami tehdidi bulunmadığını açıkladı.

Pasifik Okyanusu'nda yoğun sismik hareketliliğin yaşandığı "ateş çemberi" olarak bilinen bölgede yer alan Peru'da sıklıkla deprem yaşanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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