Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada
Güney Kore'de salondaki kaydırakta oynamak isteyen küçük çocuk, perde ipinin boğazına dolanmasıyla büyük tehlike atlattı. Kısa süreli yaşanan gerilim dolu anlardan sonra, küçük çocuk facianın eşiğinden döndü.
Güney Kore'de bir oyun salonunda yaşanan olay yürekleri ağza getirdi. Kaydırakta oynamak isteyen küçük bir çocuk, perde ipinin boğazına dolanmasıyla ölümden döndü. O anlar kısa sürede salonda paniğe yol açtı.
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa