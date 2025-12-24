Haberler

ABD'de huzurevinde patlama: 3 ölü, 5 kayıp

Güncelleme:
ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Silver Lake Huzurevi'nde meydana gelen gaz patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu. Olayda gaz kaçağı şüphesi ve kurtarma operasyonları sürüyor.

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Silver Lake Huzurevi'nde gaz kokusu alınmasının ardından meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi kayıp olarak bildirildi.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde Bristol Township'te bulunan Silver Lake Huzurevi'nde gaz kokusu alınmasının ardından patlama meydana geldi. Bristol Township İtfaiye Şefi Kevin Dippolito, 174 yatak kapasiteli huzurevinde yaşanan patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi. Dippolito, bazı kişilerin aile üyeleriyle birlikte olay yerinden ayrılmış olabileceğini, ancak bunun henüz doğrulanmadığını ifade etti. Patlama nedeniyle alevlerin yükseldiği binanın bir bölümü çökerken, mahsur kalanlar için kurtarma operasyonu başlatıldı.

Gaz kaçağı şüphesi

Pensilvanya Valisi Josh Shapiro, olayın ardından düzenlediği basın toplantısında, acil durum ekiplerinin yoğun gaz kokusu, alevler ve ikinci bir patlama riskine rağmen büyük bir özveriyle tahliye çalışması yürüttüğünü söyledi. Shapiro, patlamaya gaz kaçağının neden olmuş olabileceğine dair delillerin ön değerlendirme niteliğinde olduğunu vurguladı. Enkazda elle kazı yapıldığını, arama köpekleri, ağır ekipmanlar ve sonar sistemlerinin kullanıldığını söyledi.

Gaz şirketinden açıklama

Yerel doğalgaz şirketi PECO tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin huzurevindeki gaz kokusu ihbarına müdahale ettiği sırada patlamanın yaşandığı bildirildi. Açıklamada, ilk müdahale ekipleri ve bölge sakinlerinin güvenliği için tesisin doğalgaz ve elektrik bağlantılarının kesildiği, olayda şirket ekipmanlarının ya da gaz hattının rolü olup olmadığının henüz bilinmediği, bir çalışanın ise hayati tehlike oluşturmayacak şekilde yaralandığı kaydedildi.

Soruşturma başlatıldı

Pensilvanya Kamu Hizmetleri Komisyonu'ndan müfettişler olay yerine sevk edildi. Komisyon sözcüsü, patlamanın gaz kaçağından kaynaklanıp kaynaklanmadığının yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağını söyledi. - PENNSYLVANIA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
