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Pensilvanya'da kapısı açık havalanan küçük uçak otoparka çakıldı

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Pensilvanya'nın Lancaster County bölgesinde, kalkış esnasında kapısı açık olan bir uçak otoparka sert iniş yaptı ve yangın çıktı. Olayda birçok yaralı olduğu bildirildi.

Pensilvanya'nın Lancaster County bölgesinde pazar günü öğleden sonra planlandığı gibi havalanmış, ancak kapısının açık olması nedeniyle hemen geri dönmek istemişti. Hava trafik kontrol kayıtlarından aktarılan bilgilere göre, pilotun acil iniş yapmak için dönüş talebinde bulunduğu, ancak açık kapaktan kaynaklanan rüzgar gürültüsü nedeniyle telsiz bağlantısında sorun yaşandığı duyuldu. Hava trafik kontrolörlerinden biri, "Çekilin... Uçak terminalin hemen arkasındaki otoparkın ağaçlık alanında yere düştü" ifadeleriyle durumu raporladı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Fairview Drive ile Meadowview Court arasında düşen uçak, büyük bir yangına yol açarken, otoparktaki birçok araç alevler içinde kaldı. Olay yerine hızla sağlık ekipleri, ambulanslar ve itfaiye sevk edildi. Yetkililer, kazada çok sayıda yaralı bulunduğunu ve bazı mağdurların yanık tedavisi gördüğünü bildirdi. Olay yerinden gelen görüntülerde, Beechcraft A36TC olduğu tahmin edilen uçağın Manheim Township'teki otoparkta park halindeki araçlarla birlikte yanmaya başladığı görüldü. Görgü tanıkları, uçağın yere çakılmasının ardından yoğun siyah dumanların yükseldiğini aktardı.

UÇAKTA KAÇ KİŞİNİN OLDUĞU HENÜZ NETLEŞMEDİ

Kazanın yaşandığı otoparkın, Lancaster Havaalanı'na yalnızca iki sokak uzaklıkta ve Fairview Meadows adlı bir huzurevine hizmet verdiği belirtildi. Yetkililer, uçakta kaç kişinin bulunduğuna dair net bilginin henüz teyit edilemediğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Pensilvanya'da kapısı açık havalanan küçük uçak otoparka çakıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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