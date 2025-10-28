Otobüste kavga çıktı! Yaşlı yolcu bastonla saldırıp kafa attı
Pendik'te seyir halindeki özel halk otobüsünde iki yolcu arasında kavga çıktı. Yaşlı yolcu elindeki bastonla diğer yolcuya saldırdı ve kafa attı. Arbedede burnundan darbe alan vatandaş yaralanırken dehşet anları kameraya yansıdı.
- Pendik'te Tuzla Tepeören-Kartal seferini yapan 133AK numaralı özel halk otobüsünde iki yolcu arasında tartışma çıktı.
- Yaşlı yolcu, elindeki bastonla diğer yolcuya saldırdı ve kafa attı.
- Arbedede bir vatandaş burnuna darbe alarak yaralandı ve otobüste panik yaşandı.
Pendik'te Tuzla Tepeören-Kartal seferini yapan 133AK numaralı özel halk otobüsünde dehşet dolu dakikalar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki yolcu arasında bilinmeyen nedenden tartışma çıktı.
BASTONLA SALDIRIP KAFA ATTI
Kavgaya dönüşen olayda yaşlı yolcu, elindeki bastonla diğer yolcuya saldırdı. İddiaya göre yaşlı yolcu, kavga esnasında karşısındaki kişiye kafa da attı. Arbedede burnuna darbe alan vatandaş yaralanırken, bu sırada otobüste büyük panik yaşandı. O anlar diğer yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.
