Pendik'te Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Pendik'te Zincirleme Kaza: 5 Yaralı
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Pendik D-100 Karayolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından trafik normale dönerken, bir araç sahibi gözyaşlarına hakim olamadı.

Pendik'te 6 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı. Araç sahiplerinden biri gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaza, 21.15 sıralarında Pendik D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 35 KYA 56 plakalı Nissan marka otomobil yol üzerinde makas atarak ilerlerken önce 34 ML 9160 plakalı Seat marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 ML 9160 plakalı araç, önünde seyreden 34 BLB 189 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışma sonucu önlerinde seyreden üç araç daha hasar gördü. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan sürücü ve çocuğu yaralandı. Diğer araçlarda bulunan 3 kişi daha kazadan yara alarak kurtuldu. Kaza esnasında D-100 Karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü. Öte yandan, bir aracın sahibi olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı.

Kazaya karışan bir sürücü ise, "Güm diye bir ses geldi. Madde kullanmış olabilirler bilmiyorum ama çünkü motosikletli arkadaşlar söylediler makas atıyorlarmış. En önde bendim en son darbeyi ben aldım. Allah'a şükürler olsun bir sıkıntımız yok" dedi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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