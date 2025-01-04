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Yol verme kavgası: Bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

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Pendik'te bir otomobil ve motosiklet sürücüsü arasında yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada, motosiklet sürücüsünün kardeşi otomobil sürücüsünü bıçaklayarak öldürdü.

İstanbul Pendik'te yanında eşi ve engelli oğlu bulunan Turan Yılmaz, otomobiliyle seyir halindeyken bir motosiklet sürücüsü ile yol verme tartışması yaşadı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü Yılmaz aracından aldığı sopa ile karşısındakine saldırmaya çalışırken motosiklet sürücüsü de yumruklarla karşılık verdi.

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Mahallelinin araya girmesiyle kavga sonlanırken taraflar tekrar birbirine girdi. Kavgaya sonradan dahil olan ve motosiklet sürücüsünün kardeşi olduğu iddia edilen bir şahıs, elindeki bıçağı Turan Yılmaz'ın sırtına sapladı ardından kaçtı. Turan Yılmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis ekipleri firari şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

"DEMİR ALDI KOVALADI, SONRA BAĞIRMA SESLERİ GELDİ"

Olayı gören çevre esnafı Eyüp Mecerek, "Adamın engelli bir çocuğu vardı. Arabada gezdiriyordu. Sonra dışarıda kavga çıktı. Bağırma sesleri duydum. Adama kaskla vurmuş yanında karısı da vardı. Demir aldı kovaladı sonra dışarıdan bağırma sesleri geldi. Ben koştum baktım. Adam arabaya biniyorken arkadan ensesine bıçakla vurdu. Adam ensesini tuttu 'beni hastaneye yetiştirin' dedi" şeklinde konuştu.

Yol verme kavgası: Bir kişi bıçaklanarak öldürüldü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Bir yol verme için insan mı öldürülür bu ne hırs bu ne kin hiddet

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Haber YorumlarıAlpingo Bey:

Yarım saat olmuş ortada polis yok

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Haber Yorumlarıserdar topaç:

abicim verseydin yolu keşke uzatmasaydin degdimi arkanda gözü yaşlı dul bir eş ve yetim bıraktın

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

asabiyet iyi bir şey değil otomobil sürücüsünü zorla ecelini çağırmış

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Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

allah akıl fikir versin bu topluma

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