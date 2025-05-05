Pendik'te Yol Verme Kavgası: Yumruklar ve Bıçaklar Havada Uçuştu

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Pendik'te bir otomobil sürücüsü ile motosikletliler arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Yumrukların ve bıçağın havada uçuştuğu kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik'te yol verme kavgası: Yumruklar, kask ve bıçak havada uçuştu

İSTANBUL - Pendik'te otomobil sürücüsü ve motosikletliler arasında trafikte çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada, taraflar birbirine kask ve bıçakla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik Doğu Mahallesi'nde geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre, yol verme meselesi yüzünden motosiklet sürücüleri ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı, bir kişi karşısındakinin başına kaskla vurdu. Kavga sırasında şahıslardan biri otomobilden aldığı bıçağı karşı tarafa savurdu. Bir başka şahıs ise karşısındakini yere yatırarak darp etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN - 3.Sayfa
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