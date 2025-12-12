Pendik'teki ev yangınında hayatını kaybeden çocukların akrabası konuştu: "Gözaltına alınan kişi, 4 çocuğun babası değil"

Pendik'te dün bir evde çıkan yangında içerde bulunan 3 çocuk feci şekilde hayatını kaybetmişti. Çocukların cenazelerini Kartal Soğanlık Sefa Camii Gasilhanesi'nden teslim alan ve ismini vermek istemeyen bir akraba, gözaltına alınan kişinin hayatını kaybeden Ö.S. (2), Z.S. (5) ve C.Ç. (9) isimli çocukların babası olmadığını dile getirdi.

Olay, gece 02.37 sıralarında Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'ta bulunan iki katlı bir evin giriş katında meydana geldi. İddiaya göre evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Anne S.S. (28), kızı E.N.Z.'yi (1) hastaneye götürmek için Ö.S. (2), C.Ç. (9) ve Z.S. (5) ve M.A.Ç. (11) isimli dört çocuğu evde yalnız bıraktı. Vatandaşların yardımıyla çıkarılan çocuklardan Ö.S., Z.S. ve C.Ç. ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdi. Entübe edilen M.A.Ç. (11) ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Konuyla ilgili olarak T.Ö. isimli şahıs gözaltına alınırken, olay sırasında evde bulunmadığı öğrenilen anne S.S. ise serbest bırakıldı.

Ö.S. (2), Z.S. (5) ve C.Ç.'nin (9) naaşları bugün Kartal Soğanlık Sefa Camii Gasilhanesi'ne getirildi. Cenazeleri teslim almaya gelen ve ismini vermek istemeyen bir akraba, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Akraba, "Vefat edenler eşimin amcasının çocukları. Bu 5 çocuktan 4'ü E.Ç.'nin çocuklarıdır. 5'inci çocuk da S.S.'nin diğer kocasından olan çocuğu. Yani yangın esnasında gözaltına alınan T.Ö.'nün çocukları değil" dedi. - İSTANBUL