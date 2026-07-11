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Pendik'te yabancı uyruklu şahıslar arasında kavga kamerada

Pendik'te yabancı uyruklu şahıslar arasında kavga kamerada
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Pendik'te alkollü olduğu iddia edilen yabancı uyruklu iki şahıs arasında tekme, yumruk ve sopalı kavga çıktı. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Pendik'te alkollü oldukları iddia edilen yabancı uyruklu iki şahsın arasındaki tekme, yumruk ve sopalı kavga anları bir cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Olay, 11 Temmuz saat 04.10 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi Sonsuz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu iki şahıs arasında bilinmeyen bir sebepten sözlü tartışma yaşandı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken şahıslar birbirine tekme, yumruk ve sopayla saldırmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, L.D. ile İ.B. isimli şahıslar hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu iki şahsın muhtemel alkol etsinde oldukları anlaşılırken, gerekli tahkikatlara başlandığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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