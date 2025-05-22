Pendik'te Trafikte Tartışma Sonucu Saldırı ve Cezalar

Pendik'te Trafikte Tartışma Sonucu Saldırı ve Cezalar
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Pendik'te bir sürücü, trafikteki tartışma sırasında diğer aracın camına yumruk atarak saldırdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili kimliği belirlenen şüpheliye çeşitli trafik suçlarından para cezası uyguladı.

Pendik'te trafikte tartıştığı şahsın aracına yumruk atarak saldıran şahıs hakkında idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik yapılan incelemelerde; 21 Mayıs 2025 tarihinde Pendik ilçesi Bahçelievler Mahallesinde bulunan cadde üzerinde bir araç sürücüsünün trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığını belirledi. Şahıs trafikte tartıştığı kişinin aracına yumrukla saldırdı. Plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen V.Ü. isimli şahıs yakalandı. Şahsa yönelik 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun; 'Muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak', 'Geçiş yapmak isteyenlere yol vermemek', ve 'Duraklamanın yasaklandığının belirtildiği yerlerde duraklamak' maddelerinden olmak üzere idari para cezası uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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