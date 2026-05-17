Pendik'te tır dorsesi devrildi: Kurtarma çalışması sırasında tır da yan yattı

Pendik TEM Otoyolu'nda dorsesi devrilen tır, çekiciyle kaldırılmaya çalışılırken ön kısmı da yan yattı. Sürücü yara almadan kurtulurken, yola dökülen malzemeler temizlendi ve kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Pendik'te TEM Otoyolu Kurtköy katılımında dorsesi devrilen tır çekiciyle kaldırılmaya çalışıldığı esnada ön kısmı da yan yattı. Kaza nedeniyle otoyolda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, saat 18.15 sıralarında Pendik TEM Otoyolu Kurtköy katılımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 FK 338 plakalı tırın dorsesi henüz bilinmeyen bir nedenle yola devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından yara almadan araçtan kurtarılırken, dorse çekici yardımıyla kaldırılmaya çalışıldığı esnada tırın ön kısmı da yola doğru yan yattı. Devrilen dorseden yola dökülen malzemeler, ekipler tarafından yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Orhanlı gişeler istikametinde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
