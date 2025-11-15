Haberler

Pendik'te Tır Kazası: 5 Araç Hasar Gördü, Yaralı Yok

Güncelleme:
Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde uyuyan bir sürücünün neden olduğu tır kazasında 5 araç hasar gördü. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, bir yaya son anda kurtuldu. Olayla ilgili polis incelemesi başlatıldı.

Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde seyir halinde ilerleyen bir tır, iddialara göre sürücüsünün uyuyakalması sonucu 5 araca çarparak güçlükle durabildi. Şans eseri kimsenin yara almadan atladığı kaza anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 13 Kasım günü saat 15.00 sıralarında Kavakpınar Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen tır sürücüsü, iddialara göre direksiyon başında uyuyakaldı. Bir anda kontrolden çıkan tır, önündeki 5 araca birden çarparak güçlükle durabildi. Tırın önüne aldığı araçlar metrelerce sürüklenirken, cadde üzerinde geniş çaplı maddi hasar meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda, bir yayanın hızla kaçarak savrulan aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

"Sürücü şoka girmişti kendinde değildi, sadece direksiyonu tutmuş gidiyordu"

Kaza anına tanık olan çevre esnaflarından Cemal Bilici, "Dükkanımızda oturuyorduk. Sürücü artık uyumuş mu ne olmuşsa 5 arabayı birden eze eze gitti. Gördüğüm kadarıyla sadece direksiyonu tutuyordu, olay zaten tam karşımızda oldu. Sürücü de şoka girmişti, kendinde değildi. Neredeyse baygın haldeydi, belki de kalp krizi gibi bir şey geçirip fenalaştı bilemiyoruz; sadece direksiyonu tutmuş gidiyordu. Sağa sola boş bakıyor gibiydi. Araçtan indiğinde de garip hareketleri vardı. Sevindirici tarafı çok şükür ölen ya da yaralanan yok" şeklinde konuştu.

Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
