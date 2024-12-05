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Pendik'te Tanker Kazası: Tuz Ruhu Döküldü

Pendik'te Tanker Kazası: Tuz Ruhu Döküldü
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İstanbul Pendik'te bir tanker, virajı alamayıp bariyerlere çarptı ve hortumundan tuz ruhu döküldü. Olay yerine güvenlik ve temizlik ekipleri sevk edildi.

Pendik'te sokaktan dönüş yaptığı sırada virajı alamayan bir tanker, bariyerlere çarptı. Çarpma sonucunda tankerin hortumundan yola dökülen tuz ruhu çevrede paniğe neden oldu.

Olay, Pendik Kavakpınar Mahallesi Şimşek Sokak'ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki kimyasal madde taşıyan tanker, sokaktan döndüğü sırada virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerinden çıkan hortumdan yola tuz ruhu döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ekipleri ile kimyasal madde müdahale ekibi (KBRN) sevk edildi. Yola dökülen maddenin tuz ruhu olarak bilinen hidroklorik asit olduğunu belirleyen ekipler, kimyasal maddenin döküldüğü sokakta temizlik çalışması yaptı.

Emrah Aktaş isimli bir vatandaş, "Tır geldi, bir iki kez zorlandı, geri de çıkamadı. Sağdan döner dönmez hortum patlayınca da tuz ruhu olduğu gibi meydana saçıldı. Bu ilk defa başımıza gelmiyor. Kaç kere tır geldi, döndü oradan. Bizi etkilemedi, rüzgar aldı götürdü onu" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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