Pendik'te taciz krizi: Alkollü yolcuyu indirip darp ettiler - Haberler

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Pendik'te taciz krizi: Alkollü yolcuyu indirip darp ettiler

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Pendik'te taciz krizi: Alkollü yolcuyu indirip darp ettiler

Pendik'te İETT aracında alkollü olarak seyahat bir şahıs, 15 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla otobüsten indirilerek vatandaşlar tarafından darp edildi.

Pendik'te İETT aracında alkollü olarak seyahat bir şahıs, 15 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla otobüsten indirilerek vatandaşlar tarafından darp edildi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik'te saat 10.30 saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Pendik'te İETT aracına binen ve henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, otobüs içerisinde yolculuk eden 15 yaşındaki kızı taciz etti. Durumu fark eden otobüsteki diğer yolcular, alkollü olduğu iddia edilen şahsı araçtan indirerek darp etti. Taciz şüphelisi ile vatandaşlar arasındaki yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taciz şüphelisi olduğu iddia edilen şahsın çevredeki vatandaşlar tarafından alıkonulduğu ve yüzünün kanlar içerisinde olduğu görülüyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pendik İETT 3. Sayfa Haberler

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