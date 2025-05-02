Pendik'te Spotçu Mağazasında Yangın Çıktı

Pendik'te spotçu mağazasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay, Kurtköy Mahallesi Nilay Sokakta saat 10.30 sıralarında 7 katlı binanın alt katında bulunan spotçu dükkanında meydana geldi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale etmeye başladı. Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL