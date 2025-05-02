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Pendik'te Spotçu Mağazasında Yangın Çıktı

Pendik'te Spotçu Mağazasında Yangın Çıktı
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Pendik'te Kurtköy Mahallesi'nde bulunan bir spotçu mağazasında çıkan yangın nedeniyle itfaiye ekipleri hızlıca müdahale etti. Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Pendik'te spotçu mağazasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay, Kurtköy Mahallesi Nilay Sokakta saat 10.30 sıralarında 7 katlı binanın alt katında bulunan spotçu dükkanında meydana geldi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale etmeye başladı. Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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