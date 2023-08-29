Pendik'te Silahlı Kavga: 7 Şahıs Yakalandı

Pendik'te mahallede silahlı kavga eden şahıslar gözaltına alındı

İSTANBUL - Pendik'te mahallede kavga eden iki grup içerisindeki 7 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslar, "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan yapılan işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Pendik ilçesi Gülbahar Mahallesi'nde dün saat 01.00 sıralarında bir sokak içerisinde "Silahlı kavga" olduğu bilgisi edinilmesi üzerine Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerin bilinen adrese geçti. Yapılan saha ve görüntü izleme çalışmalarında sokak içerisine farklı araçlarda gelen iki grubun araçlarından inerek tartışmaya başladıkları, tartışmanın devamında olayın kavgaya dönüştüğü ve taraflardan bir şahsın yanında bulunan silahı çıkararak ateş ettiği anlaşıldı. Olayın devamında iki grubun araçlarına binerek uzaklaştıkları belirlendi. Şüpheli şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, taraflardan D.G., Y.G.ve T.V.G.isimli şahıslar yakalandı. Şahıslara yönelik yapılan sorgulamada, olayı gerçekleştiren tarafın E.A., M.Y.Y., Y.G., Ö.Y., S.A.ve M.A.isimli şahsılar olduğu bilgisi edinildi ve şüpheliler yakalanarak muhafaza altına alındı.

Çalışmaların devamında kavga esnasında silahı ateşleyen şahsın G.C.C.olduğu tespit edildi ve suç unsuru kuru sıkı tabanca ile yakalanarak muhafaza altına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan E.A., M.Y.Y., Y.G., Ö.Y., S.A., M.A. ve G.C.C. isimli şahıslar "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan yapılan işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.