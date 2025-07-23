Pendik'te Silah Ticareti Operasyonu: 26 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Pendik'te Silah Ticareti Operasyonu: 26 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
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İstanbul Pendik'te düzenlenen operasyonda 26 ruhsatsız tabanca ve diğer mühimmatlar ele geçirilirken, silah ticareti yaptığı belirtilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Pendik'te düzenlenen silah ticareti operasyonunda 26 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, silah temin edip satışını yaptığı belirlenen 3 şüpheli şahıs yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Pendik'te silah temin edip satışını yaptığı belirlenen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 22 Temmuz tarihinde Sancaktepe ilçesinde düzenlenen operasyonda G.K., V.Y. ve İ.D. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; 26 adet ruhsatsız tabanca, 31 adet şarjör ve 12 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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