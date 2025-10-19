Pendik'te Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Pendik'te D100 Karayolunda seyir halindeki otomobil yandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay D100 Karayolu Pendik mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle bir anda alev alarak yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü otomobili durdurarak içindeki yolcularla birlikte araçtan çıktılar. Alevlerin bütün otomobili bir anda sarmasıyla otomobil alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken itfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangın cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL