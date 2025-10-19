Pendik'te Seyir Halindeki Otomobil Yandı
D100 Karayolu'nda seyir halindeki bir otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü ve yolcular aracın içindeyken dumanları fark edip tahliye oldular. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay D100 Karayolu Pendik mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle bir anda alev alarak yanmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü otomobili durdurarak içindeki yolcularla birlikte araçtan çıktılar. Alevlerin bütün otomobili bir anda sarmasıyla otomobil alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken itfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangın cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL