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Pendik'te Servis Minibüsünde Yangın

Pendik'te Servis Minibüsünde Yangın
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Pendik E-5 Karayolu'nda seyir halindeki bir servis minibüsünün motor kısmında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Pendik E-5 Karayolu'nda seyir halinde olan bir servis minibüsünün motor kısmında yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Pendik E-5 Karayolu Tavşantepe mevkiinde seyir halinde olan 34 FOG 641 plakalı Mercedes marka bir servis minibüsünden dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden şoför, aracı yolun kenarına çekerek aşağı indi. Alevler kısa sürede aracın ön kısmını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, yanan servis minibüsünde maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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