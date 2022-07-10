Pendik'te sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı Pendik'te sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana ortalığı birbirine kattıİSTANBUL Pendik Kurnaköy'de bulunan bir kurbanlık hayvan kesim tesisinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı. Pendik'te sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı İSTANBUL Pendik Kurnaköy'de bulunan bir kurbanlık hayvan kesim tesisinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı. Dananın üzerine koştuğunu gören vatandaşlar panikle kaçışırken, kaçan kurbanlık dana kısa sürede yakalandı. Olay, dün Pendik Kurnaköy'de bulunan ve kurbanlık hayvan kesimi yapılan bir tesiste yaşandı. Bir anda sahibinin tuttuğu iplerden kurtulan kurbanlık dana alan içerisinde bulunan vatandaşların üzerine koşmaya başladı. Dananın üzerine koştuğunu gören vatandaşlar panik ile sağa sola kaçıştı. Alanın kapısının kapatılmasıyla dışarıya kaçamayan dana, kısa bir süre sonra tekrar yakalanarak zapt edildi. Sahibinin elinden kaçan kurbanlık dananın panik oluşturduğu ve vatandaşların danadan kaçtığı ablar cep telefonu kamerasına yansıdı. İhlas Haber Ajansı / İzzet Aydın - 3. Sayfa Pendik 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Pendik'te sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.