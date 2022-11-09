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Pendik'te polis memuru evinde intihar etti

3. Sayfa Haberleri

Pendik'te ailevi sorunlar yaşadığı iddia edilen polis memuru, evinde silahla kendini vurarak intihar etti. Ailevi sorunlar yaşadığı iddia edilen polis hakkında konuşan bir mahalle sakini ise, "Bir intihar olayı var. Ekipler geldi, olay yeri inceleme var. Neyin ne olduğunu inceliyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz" dedi.

İstanbul'da bir polis, evinde intihar etti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin evde yaptıkları incelemenin ardından polis memurunun cesedi olay yerinden kaldırıldı. A.A.'nın bir süredir ailevi sorunlar yaşadığı iddia edildi.

"BELLİ DEĞİL NE OLDUĞU"

Muhittin isimli mahalle sakini, "Bir intihar olayı var. Ekipler geldi, olay yeri inceleme var. Neyin ne olduğunu inceliyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz" dedi. Mahalle sakinlerinden Muharrem Erteğin ise, "İntihar vakası varmış. Belli değil ne olduğu. İncelemeler devam ediyor. Kendisini pek tanımazdım. Polis memuru olduğunu biliyorum" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pendik 3. Sayfa Güncel Haberler

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