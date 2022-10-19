İstanbul trafiğinde pes dedirten görüntü! Seyir halindeki aracın direksiyonunu söktü 3. Sayfa Haberleri İstanbul Pendik'te bir sürücü, seyir halindeyken otomobilinin direksiyonunu yerinden söktü. Şahıs, "pes" dedirten görüntüleri sosyal medya hesabında yayınladı. Geçtiğimiz günlerde Pendik sahil yolunda meydana gelen olayda bir otomobil sürücüsü trafikte seyir halindeyken sosyal medyada beğeni ve izlenme uğruna kullandığı otomobilin direksiyonunu söktü. O ŞEKİLDE METRELERCE İLERLEDİ Trafikte metrelerce direksiyonsuz ilerleyen sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. O anları arkadaşına kayda aldıran sürücü, daha sonra sosyal medyada yayınladı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Pendik 3. Sayfa Haberler

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