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Pendik'te pazarda yan bakma kavgası: Metrelerce kovaladı

Pendik'te pazarda yan bakma kavgası: Metrelerce kovaladı

Pendik'te bir pazarda yan bakma meselesi yüzünden iki grup arasında kavga çıktı.

Pendik'te bir pazarda yan bakma meselesi yüzünden iki grup arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik'te bulunan Cumartesi pazarında geçtiğimiz hafta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar tekme ve yumruklarla birbirine girdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki grubun tekme ve yumruklarla kavga ettiği, bir grubun vatandaşı metrelerce kovaladığı görülüyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pendik kavga 3. Sayfa Haberler

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