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Pendik'te Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Pendik'te Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
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Pendik Yayalar Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek diğer bir araca sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, olayda can kaybı yaşanmadı.

Pendik'te park halinde bulunan bir otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen aracın yanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik Yayalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabaha karşı park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, yangın arkada park halinde bulunan başka bir araca da sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yanan araç kullanılamaz hale geldi. Yangının sirayet ettiği araçta ise maddi hasar meydana geldi. Alevlere teslim olan otomobilin yanma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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