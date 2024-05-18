Üye Girişi
Haberler

Pendik'te oto galeriye silahlı saldırı anı kamerada

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te Aydın Deniz adlı kişinin oto galeri dükkanına ve oteline kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Silahla saldırıda ölen veya yaralanan olmazken, yaşanan olay anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Pendik'te oto galeriye silahlı saldırı anı kamerada

İSTANBUL - Pendik'te Aydın Deniz adlı kişinin oto galeri dükkanına ve oteline kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Silahla saldırı da ölen veya yaralanan olmazken, yaşanılan olay anları ise dükkanın güvenlik kamerası anbean yansıdı.

Olay, dün Pendik İlçesi, Orta Mahallesi üzerinde saat 05.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Aydın Deniz'in işlettiği oto galeri olarak faaliyet gösteren dükkana motosikletli kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda ölen veya yaralanan olmazken, galiride ve araçlarda maddi hasar meydana geldi. Sabah çalışan işçilerin kurşun izlerini görmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine Polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

12 saat aralıklarla iki ayrı saldırı

Öte yandan galeri dükkanını kurşunlayan motorsiklet çetesinin oto galeri dükkanına saldırının 12 saat öncesinde, Aydın Deniz'e ait Tuzla'da ki otelide akşam üzeri saat 17.00 sıralarında kurşunladı. Şans eseri otelde ölen veya yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan olay yeri çalışmalarının konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

"Kimsenin yaptığı yanına kalmayacaktır"

Silahlı saldırının ardından konuşan galeri sahibi Aydın Deniz, ' birgün öncesinde Tuzla'da bulunan otelime saldırı yapıldı. Orada görgü tanıklarının anlattıklarına göre uzun namlulu silahlarla, İstanbul'da oluşan motorlu çete altında saldırı hazırlanmış. Bu sabahta çalışan beni aradı ve 'galeriyi de kurşunlamışlar' dedi. Sorun bundan ibaret. Devletimizin bunların kökünü kurutağını düşünüyorum. 4-5 gün önce de oğlumun oturduğu villanın etrafında yüzü maskeli kişilerin villayı izlemeye aldığını biliyorum. Kimsenin yaptığı yanına kalmayacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Aydın Deniz Pendik Olay Güvenlik İstanbul Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu

Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu

 Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı

Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı

 ABD'li ünlü şarkıcı Puff Diddy'den sevgilisine şiddet! Otel koridorunda tekme tokat dövdü

ABD'li ünlü şarkıcı Puff Diddy'den sevgilisine şiddet! Otel koridorunda tekme tokat dövdü

Bakmadan Geçme

19 Mayıs Mesajları ve Sözleri! İşte En Güzel 19 Mayıs Şiirleri 19 Mayıs 1919'da ne oldu, 19 Mayıs anlamı ne? 19 Mayıs İZMİR yol koşusu ne zaman nerede yapılacak, şartları ne, yol kaç km (MARATON İZMİR)? 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? Fury Usyk maçı nasıl izlenir? Tyson Fury Usyk maçı Türkiye yayını var mı? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! #128167 Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz nereden izlenir? Canlı maç izleme linki #9917 #128250 CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Mayıs günün maçları nereden izlenir? #9917 #128250 Son Kale Hacıbey filmi oyuncuları kim? Son Kale Hacıbey filmi konusu ne? Son Kale Hacıbey ne zaman, nerede çekildi? #128250 Kırımlı filmi oyuncuları kim? Kırımlı filmi konusu ne? Kırımlı ne zaman, nerede çekildi? #128250 Allah Yazdıysa Bozsun filmi oyuncuları kim? Allah Yazdıysa Bozsun filmi konusu ne? Allah Yazdıysa Bozsun ne zaman, nerede çekildi? #128250 Dominik Cumhuriyeti bayan voleybol milli takım kadrosu ve İnstagram hesapları ne 2024? #129342 Güney Kore bayan voleybol milli takım kadrosu ve İnstagram hesapları ne 2024? Bulgaristan bayan voleybol milli takım kadrosu ve İnstagram hesapları ne 2024? #129342 Dallas Mavericks OKC Thunder NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 19 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! #127936
Hakimlerin başörtüsünü gören avukat reddi hakim istedi! Uyuşturucu davası ertelendi

Hakimlerin başörtüsünü gören avukat reddi hakim istedi! Uyuşturucu davası ertelendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title