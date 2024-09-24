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Pendik'te Motosikletli Şahıs Park Halindeki Aracı Kurşunladı

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İstanbul'un Pendik ilçesinde, gece saatlerinde kimliği belirsiz bir motosikletli tarafından park halindeki bir otomobil kurşunlandı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da ölüme rastlanmadı. Mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

Pendik'te motosikletli bir şahıs park halindeki aracı kurşunladı

İSTANBUL - Pendik'te kimliği belirsiz bir motosikletli tarafından park halindeki otomobili kurşunladı.

Olay, İstanbul'un Pendik İlçesi, Esenyalı Mahallesi, Balıkçı Sokak üzerinde gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, motosiklet üzerinde seyir halindeki bir şahıs sokak üzerinde park halindeki bir otomobile kurşun yağdırdı. Yaşanılan olayın ardından şahıs yine motosikletiyle olay yerinden uzaklaştı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı. Sesi duyan mahalle sakinleri tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı çalışmanın ardından konuyla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Pendik'te Motosikletli Şahıs Park Halindeki Aracı Kurşunladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET GÜZEL - 3.Sayfa

Yerel Haberler Motosiklet Politika İstanbul Otomobil Güvenlik Olaylar 3-sayfa Pendik Polis Suç

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