Pendik'te otomobil apartman bahçesine uçtu: 2 yaralı

Güncelleme:
Pendik Güllübağlar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarından düşen otomobilin içinde bulunan 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Pendik'te kontrolden çıkan otomobilin istinat duvarından apartman bahçesine düştüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Pendik Güllübağlar Mahallesi Alaka Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, içinde 2 kişinin bulunduğu 37 SK 268 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarından aşağı uçarak apartman bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araç yerden çekici yardımıyla çıkarılırken, otomobilin kullanılamaz hale geldiği görüldü. Araçta bulunan 2 yaralı ise Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
