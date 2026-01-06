Haberler

Pendik'te kırmızı ışıkta yol verme kavgası kamerada


Pendik'te kırmızı ışıkta bekleyen iki sürücü, yol verme meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce araçlarından inen sürücüler birbirlerine saldırdı. Olay anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Pendik'te kırmızı ışıkta bekleyen iki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavga, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kurtköy Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta duran otomobil sürücüsü ile servis aracı şoförü arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine sürücüler araçlarından inerek birbirlerine saldırdı. Yaşanan arbede, çevredeki diğer sürücülerin araya girmesiyle sona erdi. O anlar ise olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa



