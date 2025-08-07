Pendik'te Kavga: Kadın Bıçakla Saldırdı

Pendik'te iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgada bir kadın, erkek şahsa bıçakla saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik Velibaba Mahallesi Hukukçular Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 erkek ve 1 kadın arasında çıkan henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga sırasında erkek şahıs olay yerinden uzaklaştığı sırada, peşinden koşan kadının bıçaklı saldırısına uğradı. Taraflar çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırılırken, yaralı şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavga ve kadının bıçakla saldırma anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL