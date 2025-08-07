Pendik'te Kavga: Kadın Bıçakla Saldırdı

Pendik'te Kavga: Kadın Bıçakla Saldırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kadın, bir erkeğe bıçakla saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik'te iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgada bir kadın, erkek şahsa bıçakla saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik Velibaba Mahallesi Hukukçular Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 erkek ve 1 kadın arasında çıkan henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga sırasında erkek şahıs olay yerinden uzaklaştığı sırada, peşinden koşan kadının bıçaklı saldırısına uğradı. Taraflar çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırılırken, yaralı şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavga ve kadının bıçakla saldırma anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den: Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı

Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Kahveci, Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı: Hangi depoda bekliyor

Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı: Hangi depoda bekliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.