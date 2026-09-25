Pendik'te ikna sonuçsuz kalınca özel harekat bıçaklı şahsı etkisiz hale getirdi

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Pendik'te caddede elinde bıçakla dolaşan şahıs, özel harekat ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Olay, Pendik Yenişehir Mahallesi Dedepaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde elinde bıçakla dolaşan şahsı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Elinde bıçak bulunan şahsı ikna çalışması sonuç vermeyince ekipler havaya uyarı ateşi açtı. İkna çabaları sonuçsuz kalınca bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle elindeki bıçak alınan şahıs etkisiz hale getirildi. Öte yandan şahsın çevrede "meczup" olarak tanındığı iddia edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı