Pendik'te düğün eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş açan 2 şahıs yakalandı.

Olay, Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre, düğün eğlencesinde 2 şahıs pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntülerle ilgili olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri inceleme başlattı. İncelemede, olayı gerçekleştiren O.Ö. ve Y.E.Y. isimli şahıslar suç unsuru silahlarla birlikte yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan şahıslar, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan yürütülen işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. - İSTANBUL