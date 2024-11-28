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Pendik'te Denizde Bulunan İki Erkek Cesedi Silahla Vurulmuş

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İstanbul'un Pendik ilçesinde sahilde kıyıya vurmuş iki erkek cesedi bulundu. Ölen şahısların kafalarından silahla vurulduğu belirlendi. Olay ile ilgili incelemeler devam ediyor.

Pendik'te denizde başından silahla vurulmuş 2 erkek cesedi bulundu

İSTANBUL - Pendik sahilde kıyıya vurmuş 2 erkek cesedi bulundu. Ölen şahısların silahla kafalarından vurulduğu öğrenildi.

İstanbul'un Pendik ilçesinde sahilde kıyıya vuran 2 kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi ile deniz polisi sevk edildi. Deniz polisi tarafından iki kişi, sahildeki kayalıklara çıkartıldı. Yapılan kontrolde 23 yaşındaki Melihcan Ethemoğlu ve 31 yaşındaki Muhammed Kaya isimli kişilerin hayatını kaybettiği ve kafalarından silahla vuruldukları belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Pendik'te Denizde Bulunan İki Erkek Cesedi Silahla Vurulmuş
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN - 3.Sayfa
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