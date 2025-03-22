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Pendik'te Cami Önünde Motokurye ile Cemaat Arasında Kavga

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Pendik'te camiden çıkan cemaati rahatsız eden bir motokurye ile tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

Pendik'te camiden çıkan cemaat ile cami önünde ara gaz vererek gürültü yapan motokurye arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında çıkan kavgada tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik'te Kavakpınar Mahallesi'nde dün yaşandı. İddiaya göre Cuma namazından çıkan cemaat ile, cami önünde motosikletiyle ara gaz vererek gürültü çıkaran motokurye arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle cemaatte bulunan vatandaşlar ile motokurye birbirlerine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı kimileri ayırmaya çalışırken kimisi de izledi. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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