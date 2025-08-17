Pendik'te Alacak Verecek Meselesi Nedeniyla Kavga: 3 Gözaltı

Pendik'te Alacak Verecek Meselesi Nedeniyla Kavga: 3 Gözaltı
Pendik'te alacak verecek meselesi yüzünden başlayan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda 3 kişi gözaltına alındı.

Pendik'te alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada tekme ve tokatlar havada uçuştu. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 21.50 sıralarında Pendik Sülüntepe Mahallesi Akyazı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki E.Ç. ile 48 yaşındaki S.K. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla kavga büyüdü. Taraflar arasında tekme ve tokatların havada uçuştuğu anlar mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. Polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, yapılan çalışmalarda kavgaya karışan E.Ç., S.K. ve 41 yaşındaki M.K. gözaltına alındı. Şahısların farklı suçlardan çok sayıda kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
