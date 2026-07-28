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Pendik’te 7 katlı binada yangın paniği

Pendik’te 7 katlı binada yangın paniği
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Pendik’te 7 katlı bir binanın giriş katındaki dükkanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, dükkanda maddi hasar meydana geldi.

Pendik'te 7 katlı bir binanın giriş katındaki dükkanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, dükkanda maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 19.40 sıralarında Pendik Çınardere Mahallesi Olimpiyat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 7 katlı bir binanın giriş katında bulunan dükkanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bina bir anda yoğun dumanla kaplanırken ihbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken bina içerisinde bulunan vatandaşlar güvenli bir şekilde tahliye edildi. Yangın nedeniyle dükkanda maddi hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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