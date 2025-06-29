Pendik Aydos Ormanı'nda Yangın Kontrol Altına Alındı
Pendik Aydos Ormanı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Pendik Aydos Ormanı içerisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın havadan da görüntülendi.
Yangın, Pendik ilçesinde Velibaba Mahallesi Aydos Ormanı içerisinde saat 17.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin rüzgarın etkisiyle büyümesi üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, yangın havadan da görüntülendi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa