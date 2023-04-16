Pencereden motosikletine bakmak isterken ikinci kattan düştü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişi, anahtarları motosikletin üzerinde unuttuğu şüphesiyle ikinci katın penceresinden aşağı baktığı sırada düşerek yaralandı.

Olay, Uzunçiftlik Mahallesi Hacı İbrahim Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B., cadde üzerindeki 3 katlı apartmanın 2. katına motosikletiyle misafir olarak geldi. E.B., anahtarı motosikletin üzerinde unuttuğu şüphesiyle bahçede park halinde olan motosikletine bakmak istedi. Camdan motosikletine doğru baktığı esnada, pencerenin korkuluklarının düşmesiyle beraber E.B. de 2. kattan aşağı düştü. Olayın şokuyla aşağı inen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan E.B., Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ