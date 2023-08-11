Pençe-Kilit şehidi teğmen Altınbaş son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Teğmen Fatih Uğur Altınbaş polis babası Kadir Altınbaş'ın kabrinin yanına defnedildi

ANKARA - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş, memleketi Ankara'da düzenlenen resmi törenle son yolcuğuna uğurlandı.

Pençe - Kilit Operasyonu bölgesinde 9 Ağustos'ta teröristlerle açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın naaşı Hakkari'deki askeri törenin ardından Bala'ya getirildi. Bala Merkez Cami'sindeki cenaze törenine Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, eski cumhurbaşkanı yardımcısı Ak Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, çok sayıda askeri ve emniyet personel ile Altınbaş'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, Cuma namazını müteakip kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Bala Şentepe Mezarlığı'na götürüldü.

Vefat eden polis babasının yanına defnedildi

Cenaze namazı sırasında şehidin annesi Tülay Altınbaş ve akrabaları güçlükle ayakta durdu. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Altınbaş'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, silah arkadaşlarının omzunda top arabasına taşındı. Şehidin naaşı, 2012'de kalp krizi sonucu vefat eden polis babası Kadir Altınbaş'ın kabrinin yanına defnedildi.