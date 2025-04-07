Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Mağara Tespit Edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara tespit edildiğini açıkladı.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit edildi
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağaranın tespit edildiğini duyurdu.
MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyet sonucu bir mağaranın tespit edildiğini duyurdu. MSB tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde teröristlere ait bir mağara tespit etti" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞUKAN GÜREL - 3.Sayfa