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Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Mağara Tespit Edildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara tespit edildiğini açıkladı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit edildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağaranın tespit edildiğini duyurdu.

MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyet sonucu bir mağaranın tespit edildiğini duyurdu. MSB tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde teröristlere ait bir mağara tespit etti" ifadelerine yer verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Mağara Tespit Edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞUKAN GÜREL - 3.Sayfa
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