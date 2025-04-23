Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 22 Nisan 2025 tarihinde terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın Işıklı Sahra Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Nisan 2025 tarihinde şehit olduğu açıkladı. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA