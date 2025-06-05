Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu

Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu
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Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu
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Ünlü oyuncu Pelin Akil'in kolunu kene ısırdı. Yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışan oyuncunun kolunda parça kaldığı öğrenilirken; Akil, hastaneye gittiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kolunu ısıran keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran ünlü oyuncu Pelin Akil hastanelik olurken; o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü oyuncu Pelin Akil, talihsiz bir olay yaşadı. Akil, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde Berkay Şahin konseri sonrası hastanelik oldu.

KENE ISIRDI

Ünlü oyuncunun koluna bahçedeyken kene yapıştığı öğrenildi. Kolunu ısıran keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran ünlü oyuncuya hastanede müdahale edildi.

Durumu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Akil, "Bahçede koluma kene yapışmıştı onu kendim çıkardım, asla evde denemeyin. İçeride parça kaldı, dün konser sonrası hallerimiz" ifadelerini kullandı.

Akil'in paylaşımı şöyle:

Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıVATOZZ:

Dünyanın en şanslı kenesi :)

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Haber Yorumlarıyaprak272766:

geçmiş olsun inşallah Allah

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