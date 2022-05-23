Böyle arkadaşlık olmaz olsun! Cama çağırdıkları şahsa 6 el ateş edip boynundan vurdular - Haberler

Kadir E. ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı, motosikletle Murat Ş.'nin evinin önüne gelip, iddiaya göre kendisine seslenerek pencereye çıkmasını istedi. Kadir E. ve arkadaşı, pencereye çıkan Murat Ş.'ye kurusıkıdan bozma tabancayla 6 el ateş edip, motosikletle olay yerinden kaçtı.

YÜZÜNDEN VE BOYNUNDAN VURULDU

Yüzünden ve boynundan yaralanan Murat Ş., yakınları tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Murat Ş.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa