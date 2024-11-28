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Pazaryolu'nda Kaza: Muhtar ve Kızı Yaralandı

Pazaryolu'nda Kaza: Muhtar ve Kızı Yaralandı
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Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında muhtar İsa Sancak ve kızı yaralandı. Yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle aracın kontrolden çıkması sonucu 30-40 metre takla atarak bir uçuruma yuvarlandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı ve sağlık durumları iyi.

Pazaryolu ilçesinde meydana gelen kazada muhtar ve kızı yaralandı.

Erzurum'un Pazaryolu ilçesi Çaydere Mahalle Muhtarı İsa Sancak, dün akşam saatlerinde saat 15: 30 civarı kızı ile birlikte köye giderken yoğun kar yağışı ve sisli olması nedeniyle araç kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Edinilen bilgiye göre; araç 30-40 metre takla atarak durabildi. Yakın mahallede kazayı duyan vatandaşlar kaza yerine giderek ilk müdahaleyi yaparak araç içerisinden sıkışan muhtarı ve kızını zorluklarla çıkardı. Kaza yapan muhtar İsa Sancak yaralı olarak çıkarıldığı kızının da hafif sıyrıklarla ile çıkarıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araç kullanılamaz hale geldi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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