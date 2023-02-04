Malatya'da akraba pazarcılar arasında indirimli ürün kavgasını vatandaşlar ayırdı
3. Sayfa Haberleri
Malatya'da semt pazarında 'indirimli ürün' nedeniyle akraba oldukları iddia edilen pazarcılar arasında çıkan tekmeli tokatlı kavgayı vatandaşlar ayırdı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Saat 15.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde kurulan semt pazarında meydana gelen olayda, iddiaya göre akraba oldukları ileri sürülen iki pazarcı esnafı arasında "indirimli ürün" nedeniyle tartışma çıktı. Sözlü tartışma daha sonra tekme tokatlı kavgaya dönüştü.
KAVGAYI VATANDAŞLAR AYIRDI
Kavgayı ayırmak ise pazarda alışveriş yapan vatandaşlara düştü. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kavganın büyümesi vatandaşlar tarafından engellenirken pazarcıların sözlü tartışması ise sürdü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa